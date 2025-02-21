На вторичном рынке Львова самые дешевые квартиры стоит искать в Галицком и Железнодорожном районах. Об этом свидетельствуют статистические данные платформы ЛУН, сообщает 24 Канал.

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Какие цены на квартиры во Львове в феврале

Средняя стоимость однокомнатной квартиры с ремонтом в Галицком районе составляет 62 500 долларов. В Железнодорожном районе средняя цена почти такая же – 63 тысячи долларов за вторичное жилье. В Лычаковском районе можно найти бюджетное жилье, ведь там однокомнатная квартира стоит в среднем 68 тысяч долларов.

В Сиховском, Франковском и Шевченковском районах цены значительно выше, то есть золотой середины в стоимости жилья нет. Однокомнатная квартира на вторичке в указанных районах стоит:

Сиховский – 81 тысяча долларов;

Франковский – 85 тысяч долларов;

Шевченковский – 85 тысяч долларов.



Цены на жилье во Львове / Данные ЛУНа

Если покупать вторичное жилье без ремонта, то самая низкая цена будет в Железнодорожном районе. Там однокомнатные квартиры с "голыми стенами" продают в среднем за 53 700 долларов.

Какой тип квартир по возрасту самый дорогой

Если в Киеве самыми дорогими считаются квартиры в так называемых царских домах, то во Львове это австрийский люкс. Данные ЛУНа свидетельствуют о том, что средняя стоимость трехкомнатной квартиры в таком доме составляет 150 тысяч долларов.

Новостройки, правда, почти не отстают в цене. Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в доме от 2010 года составляет 149 тысяч долларов.