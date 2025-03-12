Когда Маркл начала снимать свое шоу "С любовью, Меган", заинтересованные получили возможность оценить ее дом изнутри. Дизайнеров поразила кухня, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

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Что особенного в кухне Меган Маркл

Кухня с белым телевизором является примером неизменного тренда является примером неизменного тренда под названием "стиль фермерского дома". Шкафы для интерьера звездная пара выбрала простые, но благородного белого цвета.

На фото видно, что Меган любит декор, ведь его на поверхностях достаточно много. Особенно привлекает внимание коллекционная посуда медного оттенка, которая висит на задней панели.

По мнению экспертов, на кухне Маркл очень удачно сочетаются разные материалы: "Один из самых простых способов обновить кухню в фермерском доме – объединить различные металлы. Это могут быть маленькие детали, даже фурнитура".

Сочетание различных видов отделки в целом создает визуальный интерес и добавляет глубины в дизайне кухни.

Например, можно совместить латунные смесители с черными матовыми ручками шкафов, а приборы выбрать из ржавостойкой стали. Главное – баланс. Выберите один или два основных металла и добавьте третий как акцент, чтобы избежать перегрузки пространства,

– советует дизайнер Нина Лихтенштейн.

Меган Маркл на своей кухне / Фото Netflix

Кухня Меган как раз является прекрасным примером этого баланса. Медные кастрюли, подвешенные на серебряные крючки "согласуются" с ее духовкой из ржавчиностойкой стали. Эти детали прекрасно дополняют естественную теплоту дерева, создавая сбалансированное пространство, которое имеет как современный, так и классический вид.

Кстати, интерьер по похожей тенденции можно увидеть на кухне Дэвида и Виктории на кухне Дэвида и Виктории Бекхэмов. Звездная пара также использует медную посуду как декор.