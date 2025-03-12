Коли Маркл почала знімати своє шоу "З любов'ю, Меган", зацікавлені отримали змогу оцінити її будинок зсередини. Дизайнерів вразила кухня, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

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Що особливого в кухні Меган Маркл

Кухня з білим телевізором є прикладом незмінного тренду під назвою "стиль фермерського будинку". Шафи для інтер'єру зіркова пара обрала прості, але благородного білого кольору.

На фото видно, що Меган любить декор, адже його на поверхнях досить багато. Особливо привертає увагу колекційний посуд мідного відтінку, який висить на задній панелі.

На думку експертів, на кухні Маркл дуже вдало поєднані різні матеріали: "Один із найпростіших способів оновити кухню в фермерському будинку – об'єднати різноманітні метали. Це можуть бути маленькі деталі, навіть фурнітура".

Поєднання різних видів обробки загалом створює візуальний інтерес і додає глибини в дизайні кухні.

Наприклад, можна поєднати латунні змішувачі з чорними матовими ручками шаф, а прилади обрати з іржостійкої сталі. Головне – баланс. Оберіть один або два основні метали та додайте третій як акцент, щоб уникнути перевантаження простору,

– радить дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Меган Маркл на своїй кухні / Фото Netflix

Кухня Меган якраз є чудовим прикладом цього балансу. Мідні каструлі, підвішені на срібні гачки "узгоджуються" з її духовкою з іржостійкої сталі. Ці деталі чудово доповнюють природну теплоту дерева, створюючи збалансований простір, який має як сучасний, так і класичний вигляд.

До речі, інтер'єр за схожою тенденцією можна побачити на кухні Девіда та Вікторії Бекхемів. Зіркова пара також використовує мідний посуд як декор.