У власності королівської родини маєток перебуває ще з 1862 року. Його називають улюбленим приватним будинком покійної королеви Єлизавети серед тих, що розташовані за містом. Більше про маєток Сандрінґем розповідає 24 Канал.

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Історія Сандрінґемського палацу

Маєток Сандрінґем придбали як заміський будинок для Едуарда VII, тоді принца Вельського, та його майбутньої дружини Олександри Датської.

Згодом у 1900 році палац перейшов до сина Георга V, який описав власність як "милий старий Сандрінґем, місце, яке я люблю більше, ніж будь-що у світі".

Наступним спадкоємцем був Георг VI – батько королеви Єлизавети II. Після смерті Георга власність перейшла до дочки.

З 2022 року Сандрінґемський палац успадкував король Чарльз ІІІ. Жоден із членів королівської родини в маєтку не живе. Історично ця власність є їхньою улюбленою резиденцією на Різдво.

Цікаво. У 1957 році королева Єлизавета II виголосила з маєтку Сандрінґем своє перше різдвяне послання.

Наскільки великий маєток Сандрінґем

Територія, де розташований палац, має близько 20 тисяч акрів. Там є навіть розгалужений заміський парк. На офіційному сайті вказано, що на території працює понад 200 людей, серед яких є мисливствознавці та фермери.

Палац є пам'яткою архітектури II ступеня, а ландшафтні сади, парк і ліси внесені до Національного реєстру історичних парків і садів.

Кожен монарх, який жив у Сандрінґемі, облаштував територію на свій смак: "Густо посаджений чагарник із тіньовою лісовою доріжкою був ініційований королевою Єлизаветою II наприкінці 1960-х років", – пише на офіційному сайті.

Що всередині

Точна кількість приміщень невідома, однак там близько 29 спалень і понад різних 100 кімнат. Деякі доступні для відвідування в рамках днів відкритих дверей, а інші залишаються приватними.

Серцем палацу залишається розкішний зал, де королівська сім'я збирається напередодні Різдва для післяобіднього чаю. Також серед основних кімнат є вітальня, танцювальний зал, їдальня, бібліотека, кімната для зброї та більярдна. Дизайн та декор залишаються такими ж, як і в едвардіанські часи.