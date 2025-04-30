Як вдало поєднати в інтер'єрі коричневий колір з іншими, 24 Канал розповідає з посиланням на Better Homes and Gardens.

До теми Які кольори поєднуються з сірим: ідеальні комбінації, про які ви могли не знати

Коричневий та сірий

Вишуканості житлу можуть додати насичено-коричневі стіни та нейтральні акценти. Наприклад, білий стілець, сірий килим та нейтральна картина врівноважують темряву дерев'яних панелей, а біла стеля з дерев'яними балками додає дизайну цікавості.

Поєднання у дизайні житла коричневого та сірого кольорів / Фото Julie Soefer

Коричневий та білий

Таке поєднання кольорів приваблює своїм контрастом. Яскраво-біле забарвлення стін з шоколадно-коричневим каміном створюють ефект драматичності. Без білого оздоблення простір здавався б надто темним, адже диван, меблі та підлога – темно-коричневі.



Гра на контрасті білого та коричневого кольорів / Фото Jared Kuzia

Коричневий та оливковий

Сміливі коричневі стіни, чорні акценти та оливково-зелені меблі надають цьому вишуканому простору сучасного відтінку.

Вишукане поєднання коричневого та оливкового кольорів / Фото Werner Straube

Коричневий та рожевий

Темно-коричнева підлога та рожеві акценти гармонійно поєднуються на тлі чистих білих стін. Різні відтінки рожевого повторюються на шторах, обрамлених творах мистецтва та оббивці меблів.



Варіанти поєднання в інтер'єрі коричневого та рожевого / Фото David Tsay

Коричневий та бежевий

Цей піщано-бежевий колір має червоні відтінки, які підкреслюють насиченість шоколадно-коричневого, створюючи ідеально збалансоване поєднання. При поєднанні схожих кольорів текстура має вирішальне значення.

Якщо ви збираєтеся використовувати один колір і не маєте різних текстур, кімната може здаватися плоскою,

– каже дизайнерка Лорен Макграт.

Килим, бамбукові жалюзі та дерев'яні меблі запобігають тому, аби кімната виглядала плоскою.



Вдале комбінування коричневого та бежевого / Фото Kat Teutsch

Коричневий і зелений

Цей холодний зелений чудово контрастує з теплим коричневим, миттєво наповнюючи кімнату енергією. Оберіть візерунчасті акцентні елементи, барвисті подушки та багато кімнатних рослин, щоб освіжити простір, зосереджений на коричневих стінах або меблях.



Як вдало обіграти в інтер'єрі коричневий та зелений / Фото Carson Downing

Коричневий і жовтий

Кімнату з теплою палітрою, яка поєднує різні відтінки коричневого, чудово доповнять жовті акценти. Масштабні абстрактні твори мистецтва, яскраві акцентні подушки та яскраво-жовтий стілець створюють ефект міксу традиційного та сучасного стилів.



Варіанти поєднання коричневого та жовтого кольорів / Фото John Bessler

Коричневий, синій та золотий

Еклектичну колірну гамму цієї домашньої бібліотеки доповнюють коричневий шкіряний диван і крісла кольору хакі. Золоті штори, червоний килим і різноманітні акценти підкреслюють холодні тони насичено-синього кольору стін.



Яскраве поєднання коричневого зі синім та золотим / Фото Werner Straube

Шоколадно-коричневий, кремовий, червоний

Вдалим буде поєднання мідного відтінку коричневого з помаранчевим або червоним такої ж інтенсивності. У цій офіційній вітальні білосніжна стеля врівноважує насичені темно-коричневі стіни. Килим, штори та оббивка в тепло-білому відтінку врівноважують темно-коричневу підлогу. Невеликі яскраво-червоні акценти додають енергії вбудованим елементам та меблям.



Поєднання коричневого з кремовим та червоними акцентами / Фото Werner Straube

Коричневий і фіолетовий

Темні дерев'яні шафи в поєднанні із фіолетовими стінами посилюють драматичність у ванній кімнаті. Глибина цих кольорів збагачує невеликий простір і створює атмосферу вишуканості.



Поєднання в дизайні коричневих та фіолетових тонів / Фото bhg.com

Підсумовуючи, варто зауважити, що з коричневим можна поєднувати більшість кольорів. Головне – підібрати правильні відтінки та зробити вдалі акценти.