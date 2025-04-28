Коли мовиться про поєднання сірого з іншими кольорами, варіантів може бути дуже багато. Вибір частково залежатиме від власних уподобань та атмосфери, яку хочуть створити господарі, розповідає 24 Канал.

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З якими кольорами поєднується темно-сірий

Для заспокійливої та затишної атмосфери дизайнери радять поєднувати темно-сірий із темно-синім, а також зі світлішим сірим.

Вітальня в темно-сірому та темно-синьому відтінках / Фото BODES Studio

Класична колірна схема, яка завжди добре працює, – це поєднання синього та сірого. Вони не тільки ідеально доповнюють один одного, а ще й створюють позачасову естетику. Це ідеальний варіант для вітальні, місця, де хочеться відпочити, розслабитися та відпочити після довгого дня,

– каже британська дизайнерка Емма Детердінґ у коментарі Homes & Gardens.

Щоб додати трохи витонченості, особливо у вітальні, експерти радять внести трохи кольору. Тобто варто використати щось яскравіше, наприклад відтінок вохра.

А щоб створити колірний контраст, наприклад на кухні, варто додати до темно-сірого інтер'єру жовті або теракотові деталі.

Сіра кухня з жовтим акцентом / Фото deVOL

З чим поєднувати світло-сірий

Світло-сірий інтер'єр також можна доповнювати як нейтральними, так і яскравими тонами. Наприклад, якщо вам потрібен заспокійливий простір, дизайнери радять додати ніжні відтінки, як-от шавлієво-зелений та рум'яно-рожевий.

Сірий у поєднанні з шавлієвим на кухні / Фото Humbert & Poyet

Щоб створити ефект піднесення чи навіть бадьорості в інтер'єрі, варто обирати білий, яскраво-синій або помаранчевий тони. Для гострого простору сірий поєднують із чорним.

Світло-сіру спальню доповнюють яскраві акценти / Фото Sofa.com

Чи є кольори, які не поєднуються з сірим? Дизайнери відповідають, що таких дуже мало, адже його класифікують як нейтральний тон. Кожен колір має хоча б відтінок, яким можна доповнити світло- чи темно-сірий. Навіть із фіолетовим, червоним і яскравими зеленими відтінками можна створити чудовий дизайн, якщо поєднувати все правильно.