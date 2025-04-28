Когда говорится о сочетании серого с другими цветами, вариантов может быть очень много. Выбор частично будет зависеть от собственных предпочтений и атмосферы, которую хотят создать хозяева, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание 5 цветов, в которые не стоит красить ванную комнату, и чем их заменить

С какими цветами сочетается темно-серый

Для успокаивающей и уютной атмосферы дизайнеры советуют сочетать темно-серый с темно-синим, а также с более светлым серым.

Гостиная в темно-сером и темно-синем оттенках / Фото BODES Studio

Классическая цветовая схема, которая всегда хорошо работает, – это сочетание синего и серого. Они не только идеально дополняют друг друга, но и создают вневременную эстетику. Это идеальный вариант для гостиной, места, где хочется отдохнуть, расслабиться и отдохнуть после долгого дня,

– говорит британский дизайнер Эмма Детердинг в комментарии Homes & Gardens.

Чтобы добавить немного изящества, особенно в гостиной, эксперты советуют внести немного цвета. То есть стоит использовать что-то ярче, например оттенок вохра.

А чтобы создать цветовой контраст, например на кухне, стоит добавить к темно-серому интерьеру желтые или терракотовые детали.

Серая кухня с желтым акцентом / Фото deVOL

С чем сочетать светло-серый

Светло-серый интерьер можно дополнять как нейтральными, так и яркими тонами. Например, если вам нужно успокаивающее пространство, дизайнеры советуют добавить нежные оттенки, например шалфейно-зеленый и румяно-розовый.

Серый в сочетании с шалфейным на кухне / Фото Humbert & Poyet

Чтобы создать эффект подъема или даже бодрости в интерьере, стоит выбирать белый, ярко-синий или оранжевый тона тона. Для острого пространства серый сочетают с черным.

Светло-серую спальню дополняют яркие акценты / Фото Sofa.com

Есть ли цвета, которые не сочетаются с серым? Дизайнеры отвечают, что таких очень мало, ведь его классифицируют как нейтральный тон. Каждый цвет имеет хотя бы оттенок, которым можно дополнить светло- или темно-серый. Даже с фиолетовым, красным и яркими зелеными оттенками можно создать великолепный дизайн, если сочетать все правильно.