Дизайнери називають сірий ідеальним фоном, але фарбувати стіни в такий тон не єдиний варіант. Ось 5 прикладів нестандартних поєднань, які заслуговують вашої уваги, пише 24 Канал, посилаючись на Livingetc.

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Сірий і вохра



Спальня з темно-сірими стінами та вохристою постіллю / Фото Mila Morgunyan

Вохра – відтінок, який отримав назву від природного пігменту. Він чудово поєднується з темно-сірим, адже запобігає тому, щоб інтер'єр був занадто нудний і безколірний.

Сірий і смарагдово-зелений



Вітальня зі світло-сірими стінами і бірюзовими диванами / Фото Jasmine Bible Design

Смарагдовий відтінок зеленого, а саме в яскравішій формі, краще використовувати помірно. Наприклад, у цій вітальні його додали як акцент, щоб "внести яскравість та інтригу".

Сірий і теракотовий



Блідий теракотовий акцент на плитці у ванній / Фото @pierce__dev

Сірий колір загалом робить ванні кімнати візуально холодними. Щоб уникнути такого ефекту, варто додати мʼякий земляний відтінок. Це може бути, наприклад, плитка блідо-теракотового відтінку, як на фото.

Сірий і ніжно-рожевий



Рожева вітальня з сірим диваном / Фото Ercol

Поєднання сірого та рожевого заспокоює, адже тони створюють ідеальний баланс між гостинністю та розслабленням.

Сірий і рожевий – класичне поєднання кольорів. Чому б не спробувати поєднати ніжно-рожеву фарбу з поєднанням світло- і темно-сірих тканин і м'яких меблів з різними текстурами, щоб створити заспокійливу схему?

— каже британський дизайнер Грейс Кінг.

Як акцент дизайнер радить додати трішки бірюзового. Ефект обіцяє чудовий.

Сірий і фіолетовий



Бузкова вітальня із світло-сірими акцентами / Фото Michael PH Clifford

З фіолетовим вдало поєднуються кілька нейтральних кольорів, але найкраще його врівноважує сірий. У цьому інтер'єрі дизайнери поєднали бузковий та світло-сірий відтінки.