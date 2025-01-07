Будівництво тривало кілька тижнів. Загальні витрати не перевищили кількох тисяч доларів, пише 24 Канал, посилаючись на британське видання The Sun.

Зверніть увагу Подружжя переїхало в покинутий фургон, що слугував сараєм: тепер там розкішний ремонт

Лісовий будиночок з одною кімнатною

Брук виросла та провела значну частину життя в американському штаті Аляска. Та якось вона зрозуміла, що більше не хоче обмежуватися одним штатом, і стала тревел-блогеркою.

Вона часто показує, як будує різноманітні помешкання: від будиночків на колесах до копій азійських юрт.

Багато хто думає, що все це зробив мій чоловік і навіть не підозрює, що це все було зроблено моїми руками,

– каже Брук.

На одному з недавніх відео видно сучасний будинок, в якому є грубка, велике крісло, книжкова полиця, зручний стіл для приготування їжі, кухонний посуд і лампа.

Житло крихітне, з однією кімнатою. Ліжка в приміщенні немає, очевидно, через брак місця. Брук показує, як зручно вмощується в спальному мішку.

Огляд будиночка в лісі, який Брук збудувала сама: відео

Душ і туалет надворі

Найбільшим для жінки було створити душ і туалет. Вони облаштовані надворі й не надто комфортні. Брук змушена топити сніг, щоб імпровізована ванна кімната функціонувала.

Я роблю те, що мені подобається. Тому раджу всім просто взяти та виходити частіше на вулицю, до природи,

– розповідає подорожувальниця.

На ютюбі за американкою спостерігають вже майже 700 тисяч підписників.