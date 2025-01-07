Будівництво тривало кілька тижнів. Загальні витрати не перевищили кількох тисяч доларів, пише 24 Канал, посилаючись на британське видання The Sun.
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Лісовий будиночок з одною кімнатною
Брук виросла та провела значну частину життя в американському штаті Аляска. Та якось вона зрозуміла, що більше не хоче обмежуватися одним штатом, і стала тревел-блогеркою.
Вона часто показує, як будує різноманітні помешкання: від будиночків на колесах до копій азійських юрт.
Багато хто думає, що все це зробив мій чоловік і навіть не підозрює, що це все було зроблено моїми руками,
– каже Брук.
На одному з недавніх відео видно сучасний будинок, в якому є грубка, велике крісло, книжкова полиця, зручний стіл для приготування їжі, кухонний посуд і лампа.
Житло крихітне, з однією кімнатою. Ліжка в приміщенні немає, очевидно, через брак місця. Брук показує, як зручно вмощується в спальному мішку.
Огляд будиночка в лісі, який Брук збудувала сама: відео
Душ і туалет надворі
Найбільшим для жінки було створити душ і туалет. Вони облаштовані надворі й не надто комфортні. Брук змушена топити сніг, щоб імпровізована ванна кімната функціонувала.
Я роблю те, що мені подобається. Тому раджу всім просто взяти та виходити частіше на вулицю, до природи,
– розповідає подорожувальниця.
На ютюбі за американкою спостерігають вже майже 700 тисяч підписників.