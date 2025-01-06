Вів'єн часто запитують, чи можна прийти до неї в гості на екскурсію. Жінка переконує, що у помешканні насправді немає нічого особливого, пише 24 Канал, посилаючись на відео сім'ї в тіктоці.

Цікаво Чоловік дізнався, що його будинок продали незнайомцям, які вже почали там ремонт: як це сталося

Від колишнього сараю не залишилося сліду

На відео жінка показала внутрішню частину сараю, де є вбудований душ, туалет, раковина, а також невеличка кухня та основна кімната.

А це мій маленький господарський сарайчик для ванної кімнати. Зазвичай на підлозі лежать килимки, але один з них у пральній машині, а ще два – на вішалці, сохнуть, поки ми розмовляємо,

– показала британка.

Потім Вів'єн поділилась, що збирається пофарбувати дах у білий колір, як тільки буде нагода. Подружжя чекає літа, адже зараз у Британії часто падають дощі.

У фургоні чудовий ремонт: дивіться відео

Британка вважає, що в неї з чоловіком "звичайна стайня з душем, ванною, пральною машиною, сушаркою тощо". Люди ж думають по-іншому.

Користувачі в захваті

Відео з екскурсією зібрало понад 770 тисяч переглядів та сотні коментарів. Користувачі пишуть, що хоч раніше це був сарай, зараз — неймовірний будиночок.

Я впевнений, що жити так мріють мільйони,

– написав один глядач.

Дехто відгукувався жартома, наприклад: "Дайте мені цей сарай з вагончиком. Переїду з цегляної хати". Однак праця сімʼї так чи інакше заслуговує на похвалу та підтримку.