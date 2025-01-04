Про це Майк дізнавався від сусідів, які зателефонували йому і повідомили, що в житлі горить світло. Чоловік вирішив приїхати, розповідає 24 Канал, посилаючись на Lad Bible.

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Власник з'ясував, що його будинок продали

Насправді такий інцидент не перший і не останній в Британії. Поки власників певний час немає вдома, сквотери займають їхні будинки і відмовляються виїжджати або ж продають їх. З Майком трапилося друге.

З'ясувалося, що шахраї були розумні й використовували підроблені документи, щоб видати себе за власника. А для продажу вони відкрили банківський рахунок на його ім'я.

Будинок Майка продали без його дозволу за 131 тисячу фунтів. Коли власник приїхав, новий господар вже розпочав ремонт.

Майку вдалося відновити свої права на будинок тільки через два роки. Саме стільки часу тривали судові процеси.

Знову сквотери

Чоловік поїхав з міста, а через два місяці повернувся ще раз. У будинку знову хтось жив. Майк побачив, що заднє вікно розбите, замок на вхідних дверях зламаний, а всередині працює котел. За його оцінками, збиток склав близько 60 000 фунтів.

Поліція порадила чоловіку звернутися до суду для отримання тимчасового ордера на володіння. Однак загалом сквотинг (захоплення житла) вважається складним юридичним питанням у Британії. Річ у тім, що самовільне заселення в чужі будинки не вважається кримінальним злочином, що тільки ускладнює життя власникам.