Острів настільки далеко від цивілізації, що замовляти доставку різдвяних подарунків треба за пів року до свята. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток місцевої жительки Келлі Грін.

Зверніть увагу У найбільшому місті світу деякі люди ніколи не бачили сонця: яка причина

Що відомо про найвіддаленіший острів світу

Найближче до острова місто розташоване більш ніж за 1500 миль, а єдиний спосіб повернутися в цивілізацію – шестиденна подорож на човні.

На Трістан-да-Куньї навіть немає зв'язку, тож це місце справді відрізане від світу. Відомо, що кожного року на острів прибувають лише дев'ять кораблів із вантажами. Щоб замовити все необхідне завчасно, треба завжди ретельно готуватися.

Найвіддаленіший острів у світі / Фото Kelly Green

Чому люди обирають Трістан-да-Кунью

На Трістані є дві церкви, медпункт та одна школа, де навчаються діти від дошкільного віку до 16 років. За вищою освітою молодь їде в Британію чи Південну Африку.

І хоч життя на острові буває складне, мешканці підтримують одне одного.

Ми можемо бути далеко від світу, але нам ніколи не буває нудно. Краса природи, теплота наших людей і простота життя роблять його справді особливим місцем для життя,

– сказала Келлі в одному зі своїх відео.

Новини у громаді поширюються переважно з вуст в уста. Місцевий інспектор поліції жартує, що інколи це інформування набагато швидше за інтернет, однак не завжди правда.