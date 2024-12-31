Одне з таких міст розташоване на південному заході Китаю. Воно ще й найбільше місто у світі за чисельністю населення, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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"Футуристичний кошмар"

У Чунціні проживає 32 мільйони людей. Це місто займає територію розміром з Австрію. Багаторівневі автомагістралі, монорейкова система, що проходить через житлові квартали, і горизонт, усипаний хмарочосами.

Місцеві називають місто "футуристичним кошмаром", а його вигляд нагадує сцени з фільму "Той, хто біжить по лезу".



Вигляд на місто Чунцін / Скриншот відео

Чому люди не бачать сонця

Блогер Джексон Лу розповів, як йому живеться в Чунціні. Він живе на 18-му поверсі, а на роботу добирається, спускаючись на 12-й, де розташована станція метро. Оскільки місто складається з хмарочосів, то ті люди, які живуть на перших поверхах, взагалі не бачать сонця.

Сонячне світло – це розкіш для тих, хто живе на нижніх рівнях,

– розповів чоловік.

У вересні цього року місто пережило небувалу спеку – температура піднялася до 40 градусів. Щоб охолодити вулиці, влада випустила близько 200 ракет з йодистим сріблом.

Цікаво, що до 1997 року Чунцін був просто великим містом. Уряд вирішив об'єднати його з сусідніми районами, тому це не лише найчисельніше місто у світі, але й найбільше.