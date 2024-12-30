За останні кілька років просіли також відомий комплекс Ritz-Carlton Residences і вежа Трампа. Про це мовиться в новому дослідженні Університету Маямі, пише 24 Канал.

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Чому хмарочос у Маямі просів на кілька сантиметрів

Дослідники пов'язують цю проблему з геологічними процесами, які відбуваються в прибережній зоні. Просідання будівель могло спричинити ущільнення ґрунту чи низка антропогенних факторів, зокрема вплив ґрунтових вод.

Вчені не зафіксували жодних серйозних ушкоджень споруд, але попереджають про потенційні ризики. Просідання може призвести до появи тріщин у конструкціях, деформації фундаменту і, зрештою, до обвалення.

Відомо, що хмарочос Porsche Design просів у піщану землю вже на 3 дюйми (7,6 сантиметра).

Ситуація ускладнюється ще й через те, що за останні роки в Маямі спостерігається активне зведення нових хмарочосів. Багато веж будують на м'яких ґрунтах, що робить їх особливо вразливими до просідання. Щоб цього уникнути, забудовникам слід опиратися на геологічні дослідження та розробляти спеціальні інженерні рішення, що дадуть змогу мінімізувати ризики.