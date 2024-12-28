Як пише finance.ua, українці обирають Іспанію за її вигідну економіку та високі зарплати, а також важливим фактором вважають сприятливі кліматичні умови. До того ж Іспанія продовжує приймати українських біженців і надавати їм статус тимчасового захисту до березня 2025 року, передає 24 Канал.

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Які ціни на довгострокову оренду в Іспанії

За даними Numbeo, винаймати однокімнатну квартиру в Іспанії коштує від 700 до 950 євро на місяць. За трикімнатну доведеться платити близько 1 100 – 1 500 євро.

Найбільше українців, як повідомляє finance.ua, живе в Мадриді, Барселоні та Валенсії.

У Мадриді оренда однокімнатної квартири коштує близько 950 євро на місяць, якщо це житло в центрі. На околицях можна знайти такі ж пропозиції за 700 − 800 євро. У Барселоні оренда обійдеться в 850 − 900 євро на місяць.

Житлові будинки в Іспанії / Фото Pexels

Винаймати житло в менших містах дешевше. У Севільї оренда однокімнатної квартири становить 400 − 600 євро на місяць. Це місто, до речі, мігранти часто обирають через можливість праці в сільськогосподарському секторі.

Оренда подобово

В Іспанії подобова оренда недешева. За ніч у готелі Мадриду доведеться заплатити в середньому 150 − 250 євро. У хостелі ніч коштує дешевше. Зупинитися в середньому можна за 100 євро.