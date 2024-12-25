У Чехії ціни на оренду нижчі, ніж у Німеччині та подекуди в Польщі, де також проживає багато українців. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на finance.ua.

Зверніть увагу Оренда квартир у Польщі: які ціни в містах, де живе найбільше українців

Які ціни на довгострокову оренду квартир

За даними Numbeo, орендувати однокімнатну квартиру в середньому по країні коштує від 600 до 750 євро за місяць. Оренда трикімнатної становитиме від 950 до 1 300 євро.

Вартість оренди найперше залежить від міста та району. Наприклад, у Празі це значно дорожче, ніж у Брно чи Остраві.

Ціна залежить також від розташування самої квартири. Наприклад, за однокімнатну квартиру в центрі Праги доведеться платити 680 євро, у більш віддалених районах – від 450 до 500 євро.

Значно дешевші квартири пропонують у Брно та Плзені. Оренда квартир там коштує 360 − 400 євро на місяць. У маленьких містечках ціни ще нижчі – до 350 євро на місяць.

Житлові будинки в Брно / Фото Pexels

Подобова оренда

Винаймати квартиру в Чехії подобово досить дорого, якщо порівнювати з довгостроковою орендою. Наприклад, номер у готелі в Празі коштуватиме 150 – 250 євро за ніч. У хостелі можна залишитися, заплативши до 100 доларів за ніч.

У Брно ціни нижчі. Наприклад, номер у готелі коштує в середньому 70 – 150 євро за добу. У маленьких містечках ціни відповідно ще нижчі.