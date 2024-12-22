Одна із причин, чому обирають Польщу – близькість до України, а відтак можливість приїхати додому за потреби. 24 Канал, посилаючись на finance.ua, розповідає, які зараз ціни на довготривалу та подобову види оренди в Польщі.
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Які ціни на довготривалу оренду квартир
Ще до початку повномасштабного вторгнення багато українців працювали у Польщі. Тому ті люди, які виїжджали у 2022 році, залучалися підтримкою знайомих та дізнавалися, де краще знайти роботу чи орендувати житло.
За даними Numbeo, в середньому однокімнатні квартири коштують від 560 до 700 євро на місяць. За трикімнатну доводиться платити від 900 до 1 150 євро.
У найпопулярніших містах ціни на однокімнатну квартиру такі:
- Варшава – від 550 до 850 євро;
- Краків – від 450 до 600 євро;
- Ґданськ – від 450 до 650 євро;
- Вроцлав – від 450 до 600 євро;
- Лодзь – від 300 до 450 євро.
Житловий район у Варшаві / Фото Pexels
Скільки коштує подобова оренда
Ціни на подобову оренду в Польщі доступні, якщо порівнювати із вартістю, наприклад, у Німеччині, де також проживає багато українців.
Наприклад, зупинитися на ніч у хостелі Варшави можна за 35 – 90 євро, а в готелі за 70 – 120 євро. У Любліні апартаменти коштуватимуть близько 70 євро за добу.