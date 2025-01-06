Будівництво міста триває вже понад 7 років і повинне завершитися у 2031 році. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

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Плани на "місто майбутнього"

Китай у квітні 2017 року оголосив про план створення нового району державного рівня Сюн'ань, розташованого у міському окрузі Баодін у провінції Хебей. Він мав стати зразковим містом в історії розвитку людства.

Мета нового району – позбавити Пекін від дрібних функцій, пов'язаних з його статусом столиці країни, а також сприяти розвитку регіону Пекін – Тяньцзінь – Хебей. Китай також обіцяв перетворити Сюн'ань, який назвали "містом майбутнього", на інноваційне, зелене та розумне місто зі свіжим повітрям та чистою водою.

За планами зведення Сюн'аня мають завершити у 2031 році. Старт його спорудженню дав особисто глава держави Сі Цзіньпін.



Вже понад 7 років у Китаї будують "місто майбутнього" Сюн'ань / Фото Xinhua

Плануючи Сюн'ань, інженери створили підземну мережу оптоволоконних кабелів. У теорії вона керує всім – від систем розпізнавання облич до безпілотних автівок.

Однією з найамбітніших споруд міста повинен стати автодорожній тунель, його вартість – майже 4 мільярди доларів. Він має проходити через гору і стане найдовшим у світі. Дорога займатиме значно менше часу. Водії зможуть проїхати через гори всього за 20 хвилин. Тунель під назвою Тяньшань Шенлі хочуть відкрити для руху вже в жовтні 2025 року.

Що вже вдалося побудувати і які враження місцевих

Китайська влада вже витратила на проєкт 85 мільярдів доларів.

Державні медіа повідомляють, що в місті вже живе 1,2 мільйона людей. Ця кількість може збільшити завдяки жителям трьох округів, які були об'єднані під назвою нового міста. Загалом Сюн'ань зможе вмістити приблизно 5 мільйонів осіб.

Вже минуло майже 8 років після початку робіт. Сі Цзіньпін намагається переконати інвесторів та громадян, що у міста – процвітаюче майбутнє.



Влада запевняє, що місто буде успішним, а місцеві називають його нудним / Фото Xinhua

Однак місцева жителька зізналася журналістам, що в Сюн'яні не надто багато активного громадського життя.

Молодь працює понаднормово, і не так багато можливостей для відпочинку чи спілкування,

– сказала вона.

Та додала, що місто схоже на примару, поки що воно видається радше нудним, ніж прогресивним.

Який вигляд має "місто майбутнього" Сюн'ань: дивіться відео



