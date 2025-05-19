Про алгоритм проведення ремонту у житлі в новобудові розповідає 24 Канал.

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Ремонт у квартирі в новобудові: з чого почати

Перепланування та встановлення перегородок. Перед початком ремонту варто вирішити, чи плануєте ви змінювати планування квартири, тобто чи потрібно буде демонтовувати наявні стіни й встановлювати нові перегородки.

Меблювання та стиль інтер'єру. Заздалегідь визначте, які меблі хочете бачити у квартирі. Це дозволить раціонально розташувати розетки, вимикачі.

Оздоблювальні матеріали. Ретельно підберіть матеріали для обробки стін і підлоги – плитку, ламінат, фарбу чи інші покриття.

Інженерні системи. Необхідно заздалегідь спланувати розведення електрики, водопостачання, опалення та вентиляції.



На початкових етапах слід визначити з розетками у житлі / Фото Depositphotos

Загальна концепція є. Що далі?

Після планування слід приступати до чорнових та оздоблювальних робіт. Вони передбачають таке:

Електропроводка. У більшості новобудов електропроводка не розведена, тому цей процес є обов'язковим. Важливо заздалегідь визначити розташування всіх розеток, вимикачів і електричних приладів у кожній кімнаті.

Сантехніка та каналізація. На початку робіт можна встановити тимчасові сантехнічні елементи – кран чи унітаз. Після завершення розводки труб і підготовки стін встановлюють постійні сантехнічні прилади.

Стеля. Після завершення чорнових робіт переходять до оформлення стелі. Залежно від обраного стилю інтер'єру, для стелі можна використовувати різні технології – шпаклівку, фарбування або монтаж гіпсокартонних конструкцій.

Стіни. Роботи зазвичай ведуться зверху донизу, тому після стелі беруться за стіни.

Підлога. Після висихання стяжки можна класти підлогу – ламінат, плитку, паркет або натуральне дерево.

Міжкімнатні двері.

Після цих етапів можна розпочинати меблювання приміщень.

Якщо ви відчуваєте нестачу знань чи розуміння планування та дизайну, то варто звернутися до спеціалістів. Архітектори, інженери та дизайнери допоможуть створити комплексний проєкт з урахуванням ваших побажань і сформують детальний кошторис. Це дозволить вам точніше оцінити витрати та грамотно спланувати бюджет на ремонт у новобудові.