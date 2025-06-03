Американец убеждает, что его дом снесли незаконно. На его месте уже даже успели построить дуплекс и заселить арендаторов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на выпуск местного телеканала KVUE.

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"Когда увидел, то едва осознал, что произошло"

В марте 2024 года владелец дома, по имени Роберт, решил наведаться в свой семейный дом. Это жилье было для него очень ценным, ведь там мужчина провел свое детство.

Прибыв на место, Роберт увидел на месте дома лишь кучу обломков, оставшихся после сноса.

Это было шоком. Я не знал, что произошло,

– поделился эмоциями мужчина.

Дом принадлежал его бабушке Джулии, которая умерла в 1979 году. В доме еще до недавнего времени жил брат Роберта. Однако он начал получать странные угрозы о выселении и якобы накопленных налогах и, не выдержав, переехал. Кажется, этому особого значения тогда никто не придал.

Незаконный снос и новый дуплекс

Совсем скоро мужчина увидел на своем участке новопостроенный дуплекс, а также его новых жильцов. Один из арендаторов сказал, что о прошлом дома не знал ничего. Хотя в публичных реестрах до сих пор указано, что участок принадлежит покойной Джулии.



Застройщик снес старый дом и возвел дуплекс / Скриншоты видео

Компания, занимавшаяся строительством, утверждает, что снесенный дом был "конфискован" еще в 1970-х. Однако никаких официальных записей о принудительных изъятиях нет.

Впоследствии юристы со стороны Роберта узнали, что застройщик приобрел соседний участок от его дома. Очевидно, этой земли компании было мало и она решила самовольно занять еще чужую.

Владелец будет судиться с застройщиком за незаконный снос и захват имущества. По словам юристов, застройщик знал наверняка, что участок частично оформлен на покойную владелицу и решил этим воспользоваться.