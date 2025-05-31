Мужчина поделился фотографией странной комнаты на популярной онлайн-платформе Reddit, рассказывает 24 Канал. Публикация сразу привлекла внимание тысяч читателей и вызвала оживленные обсуждения.
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Как мужчина нашел комнату и что там было
По словам автора, он просто заметил длинное узкое помещение в подвале. Оно казалось отделенным от остального пространства. Комната не имела окон, освещение было тусклым, а в конце были двери.
Мужчина открыл ее и оказался в необычной комнате с зелеными стенами. В конце помещения, что было три метра в ширину и восемнадцать метров в длину, стоял стул. На нем лежал старый саксофон, а рядом стоял пюпитр. Очевидно, в последний раз комнату использовали как музыкальную.
Хоть на вид она не была жуткой, атмосфера вызывала тревожное ощущение. Однако в любом случае – это дополнительная площадь, которую можно использовать в своих целях. Бабушка автора решила обустроить там комнату для хранения вещей.
Комната, которую нашел в подвале внук / Фото Reddit
"Похоже на декорацию из фильма ужасов"
Пользователи Reddit начали активно обсуждать, для чего когда-то могли обустроить такую комнату. Многие предположили, что это сразу было помещением для музыкальных репетиций, а некоторые написали, что первично это был тайник времен холодной войны. Были и пользователи, которые просто делились собственными историями о найденных комнатах в старых домах родственников. Без шуток о фильмах ужасов не обошлось.
- Хе-хе. Смешно, что первой мыслью, которая тебе пришла в голову, было "жутко". Это довольно стандартная комната для репетиций на инструментах;
- Как это возможно, что она живет там, но не знает об этой комнате:
- Саксофон просто, чтобы сбить тебя с толку. Это комната для пыток людей;
- Похоже на декорацию из фильма ужасов.
Автор указал, что дом расположен в городе Эверетт, штат Вашингтон. А один из комментаторов отметил, что многие старые дома в Эверетте имеют подвалы с отдельными внешними входами. Когда-то в этих помещениях устанавливали угольные печи или паровые котлы для дома. С тех пор многие из них переоборудовали под полезные помещения. По мнению пользователя, это история также и этого дома.