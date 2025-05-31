Мужчина поделился фотографией странной комнаты на популярной онлайн-платформе Reddit, рассказывает 24 Канал. Публикация сразу привлекла внимание тысяч читателей и вызвала оживленные обсуждения.

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Как мужчина нашел комнату и что там было

По словам автора, он просто заметил длинное узкое помещение в подвале. Оно казалось отделенным от остального пространства. Комната не имела окон, освещение было тусклым, а в конце были двери.

Мужчина открыл ее и оказался в необычной комнате с зелеными стенами. В конце помещения, что было три метра в ширину и восемнадцать метров в длину, стоял стул. На нем лежал старый саксофон, а рядом стоял пюпитр. Очевидно, в последний раз комнату использовали как музыкальную.

Хоть на вид она не была жуткой, атмосфера вызывала тревожное ощущение. Однако в любом случае – это дополнительная площадь, которую можно использовать в своих целях. Бабушка автора решила обустроить там комнату для хранения вещей.



Комната, которую нашел в подвале внук / Фото Reddit

"Похоже на декорацию из фильма ужасов"

Пользователи Reddit начали активно обсуждать, для чего когда-то могли обустроить такую комнату. Многие предположили, что это сразу было помещением для музыкальных репетиций, а некоторые написали, что первично это был тайник времен холодной войны. Были и пользователи, которые просто делились собственными историями о найденных комнатах в старых домах родственников. Без шуток о фильмах ужасов не обошлось.