Чоловік поділився світлиною дивної кімнати на популярній онлайн-платформі Reddit, розповідає 24 Канал. Публікація одразу привернула увагу тисяч читачів і викликала жваві обговорення.

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Як чоловік знайшов кімнату і що там було

За словами автора, він просто помітив довге вузьке приміщення в підвалі. Воно здавалося відокремленим від решти простору. Кімната не мала вікон, освітлення було тьмяним, а в кінці були двері.

Чоловік відчинив їх і опинився в незвичайній кімнаті із зеленими стінами. У кінці приміщення, що було три метри завширшки та вісімнадцять метрів завдовжки, стояв сілець. На ньому лежав старий саксофон, а поруч стояв пюпітр. Очевидно, востаннє кімнату використовували як музичну.

Хоч на вигляд вона не була моторошною, атмосфера викликала тривожне відчуття. Однак у будь-якому випадку – це додаткова площа, яку можна використовувати у своїх цілях. Бабуся автора вирішила облаштувати там кімнату для зберігання речей.



Кімната, яку знайшов у підвалі онук / Фото Reddit

"Схоже на декорацію з фільму жахів"

Користувачі Reddit почали активно обговорювати, для чого колись могли облаштувати таку кімнату. Багато хто припустив, що це одразу було приміщенням для репетицій, а дехто написав, що первинно це була схованка часів холодної війни. Були й користувачі, які просто ділилися власними історіями про знайдені кімнати в старих будинках родичів. Без жартів про фільми жаху не обійшлося.