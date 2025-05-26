Фото стали вірусними на онлайн-платформі Reddit, розповідає 24 Канал. Допис власника будинку викликав справжню дискусію про якість будівництва та зростання вартості ремонтних робіт.
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Будинок просто розвалюється
На фото видно, як кілька шматків черепиці "відійшли" від поверхні. Погодні умови сприятливі, тож на фасад нічого не впливає.
З мого абсолютно нового будинку падає черепиця після лише двох тижнів проживання – навіть не було вітряно,
– написав чоловік.
Фахівці коментують, що черепиця на світлинах має скловолокнисту основу та керамічні гранули. Це матеріали, які зазвичай слугують від 20 до 30 років.
Якщо вони відлущуються через кілька місяців – це ненормально. Черепицю або прибили не в тій зоні, або вона не отримала достатньо тепла для активації смужок для герметизації,
– прокоментував спеціаліст.
Дах лущиться / Фото Reddit
Халатне будівництво
Карр Ленфір, генеральний директор компанії, що спеціалізується на фарбувальних роботах, зауважив, що таку черепицю часто використають у новому будівництв. Це стандартний матеріал, який є доступним за ціною та довговічним водночас.
Якщо черепиця відвалюється, то це, на його погляд, свідчить про халатне будівництво.
Я бачив подібні пошкодження через поганий догляд за дахом або екстремальні погодні умови, але це, ймовірно, через погане будівництво. Хтось економив, поспішав або працював з неправильно навченою командою,
– підсумував Ленфір.
Допис став дуже популярним, дібравши моменту публікації 47 тисяч вподобайок.