Про неприємну ситуацію, в яку втрапили Джеремі та Елейн Зелінські, 24 Канал розповідає з посиланням на Lad Bible.

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Зведення будинку мрії перетворилося на катастрофу

Мрія побудувати ідеальний дім перетворилася на справжню катастрофу для Джеремі та Елейн Зелінські з Грейт-Ебінгдона, що у графстві Кембриджширі. Подружжя опинилося під загрозою виселення, а їхній будинок, в який вони вклали приблизно 1 мільйон фунтів (1,35 мільйона доларів), можуть знести. Усе через порушення умов будівельного дозволу.

Замість затвердженого проєкту ветеринарної лабораторії з невеликою квартирою для персоналу подружжя збудувало повноцінне житло – із трьома спальнями, кухнею, вітальнею та всіма зручностями для комфортного проживання.

Інспектор Кріс Престон заявив, що споруда "очевидно використовується як житловий будинок" і не відповідає цільовому призначенню, вказаному у дозволі. У 2023 році окружна рада Південного Кембриджшира ухвалила рішення про знесення об'єкта. Власники житла намагалися оскаржити його, однак безуспішно.



Омріяний будинок подружжя, ймовірно, знесуть / Фото Lad Bible

Подружжя сподівається, що знесення вдасться уникнути

Елейн запевняє, що вони з чоловіком неправильно зрозуміли умови дозволу. За її словами, якби вони знали про порушення, то ніколи б не почали будівництво.

Ми вклали в цей будинок усі наші заощадження,

– розповідає жінка.

Її 73-річний чоловік Джеремі додає, що через стреси вже давно не може нормально спати: "Ми втратили мільйон фунтів буквально за одну ніч. Якщо нас виселять, нам залишиться тільки сподіватися на державну допомогу".

Попри складну ситуацію, пара не втрачає надії на перегляд справи. Однак наразі все вказує на те, що рішення місцевої влади залишиться чинним.

Нагадаємо, раніше пара з Нью-Йорка купила будинок за 2 мільйони доларів, але не може в'їхати в нього через чоловіка, який відмовляється з'їжджати звідти.