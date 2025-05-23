О неприятной ситуации, в которую попали Джереми и Элейн Зелински, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Lad Bible.

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Возведение дома мечты превратилось в катастрофу

Мечта построить идеальный дом превратилась в настоящую катастрофу для Джереми и Элейн Зелински с Грейт-Эбингдона, что в графстве Кембриджшир. Супруги оказались под угрозой выселения, а их дом, в который они вложили примерно 1 миллион фунтов (1,35 миллиона долларов), могут снести. Все из-за нарушения условий строительного разрешения.

Вместо утвержденного проекта ветеринарной лаборатории с небольшой квартирой для персонала супруги построили полноценное жилье – с тремя спальнями, кухней, гостиной и всеми удобствами для комфортного проживания.

Инспектор Крис Престон заявил, что сооружение "очевидно используется как жилой дом" и не соответствует целевому назначению, указанному в разрешении. В 2023 году окружной совет Южного Кембриджшира принял решение о сносе объекта. Владельцы жилья пытались обжаловать его, однако безуспешно.



Желанный дом супругов, вероятно, снесут / Фото Lad Bible

Супруги надеются, что сноса удастся избежать

Элейн уверяет, что они с мужем неправильно поняли условия разрешения. По ее словам, если бы они знали о нарушении, то никогда бы не начали строительство.

Мы вложили в этот дом все наши сбережения,

– рассказывает женщина.

Ее 73-летний муж Джереми добавляет, что из-за стрессов уже давно не может нормально спать: "Мы потеряли миллион фунтов буквально за одну ночь. Если нас выселят, нам останется только надеяться на государственную помощь".

Несмотря на сложную ситуацию, пара не теряет надежды на пересмотр дела. Однако пока все указывает на то, что решение местных властей останется в силе.

Напомним, ранее пара из Нью-Йорка купила дом за 2 миллиона долларов, но не может въехать в него из-за мужа, который отказывается съезжать оттуда.