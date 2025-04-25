Как так случилось и что о ситуации говорит закон, 24 Канал рассказывает со ссылкой на ABC News.

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Покупка желанного дома, которая превратилась в ужас

Супруги Сусана и Джозеф Ланда из Нью-Йорка нашли идеальное место для спокойной жизни на пенсии. Осенью 2024 года они купили уютный дом в районе Дугластон, что в Квинсе. Пара планировала не только наслаждаться отдыхом, но и создать безопасное пространство для своего сына Алекса, который болеет.

Однако их мечта в один момент стала настоящим кошмаром. Выяснилось, что в их новом домеи жил мужчина по имени Бретт Флорес. И он отказался съезжать.

Это настоящий ужас. Мы купили дом, однако даже не можем в него въехать,

– жаловалась Сусана Ланда.

С момента сделки прошло уже почти пол года, но семья до сих пор не имеет доступа к своему жилью. Чужак не просто продолжает жить в доме, но и пробовал сдавать комнаты в аренду.

Пара никак не может выгнать чужака из своего дома: смотрите видео

Закон не на стороне супругов

Усугубляет ситуацию то, что в Нью-Йорке сквоттеры (люди, которые поселяются в незаселенном доме без согласия владельца) получают юридические права уже через 30 дней проживания. По информации суда, Флорес ранее ухаживал за хозяином дома и заявляет, что якобы получил разрешение на проживание от покойного владельца. Он также подал заявление о банкротстве, а это еще больше затянуло судебный процесс.

Уже прошли 5 судебных заседаний. Однако для супругов до сих пор не дождались утешительной новости – мужа не обязывают выселиться из дома. Более того, пара все это время оплачивает счета за коммунальные услуги.

Семья надеется, что очередное заседание суда все же изменит ситуацию.