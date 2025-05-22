Про це повідомляє щоденна швейцарська газета Tages-Anzeiger, яку цитує 24 Канал.

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Обвалу уникнути не вдасться

Село Блаттен розташоване у долині Льоченталь в Альпах. Воно перебуває під загрозою великого зсуву. Днями місцева влада наказала провести повну евакуацію населеного пункту, де проживає приблизно 300 людей.

Рух породи вже не зупинити, обвал може статися будь-якої миті,

– заявив представник регіонального штабу з надзвичайних ситуацій Маттіас Ебенер.

Проблемна ділянка розташована під вершиною майже 4-тисячної гори. У зв'язку із загрозою почалася евакуація, а всі туристичні стежки в регіоні, який має популярність серед мандрівників, закрили.

За словами представника відділу природних небезпек кантону Валліс Альбана Бриггера, найгірший сценарій передбачає, що з гори може обвалитися до 5 мільйонів кубометрів породи. Стихія може знищити всі будинки в селі.



Скелі у селі Блаттен, яка може обвалитися / Фото Keystone

Евакуація за 90 хвилин

Власниця одного з готелів розповіла, як відбувалася евакуація.

Це сталося приблизно о 18:30. До нашого ресторану зайшли представники місцевої влади й сказали, що маємо прийти до спортзалу через годину. Трохи згодом ми вже були там, разом з усіма мешканцями, слухали, що скеля от-от зійде. І що в нас лише 90 хвилин, щоб залишити село,

– зазначила жінка.

Попри міжсезоння, у її готелі тоді перебували приблизно 20 гостей. Жінка поспіхом зібрала їжу, вимкнула електроприлади. Зі собою встигла захопити документи та записи з бронюваннями. На комп'ютер часу вже не залишилось. Довелося скасувати всі найближчі заїзди.

Нагадаємо, місто Плімут колись було столицею карибського острова Монтсерра. Однак тепер через стихію воно поховане під метрами вулканічного попелу.