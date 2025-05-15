Про будівництво 75-річний пенсіонер не знав. Як так трапилося, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

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Неприємний сюрприз біля дому після відпустки

Після місячної відпустки в Індії Лес Вітакер був шокований, побачивши біля свого будинку в Шрусбері нову велику споруду. Будівля, розташована біля задніх дверей його оселі.

Чоловік стверджує, що не мав жодної інформації про будівництво, в межах якого звели двоповерхову господарську прибудову.

Деталі ситуації

З'ясувалося, що будівельні роботи влада погодила ще у вересні 2024 року. Проєкт передбачає розширення житлової площі, створення гаража, складських приміщень, а також зміну фасаду та даху будинку сусідів.

Однак Лес Вітакер переконаний, що місцева влада повинна була повідомити його про заплановані зміни. За його словами, якби він знав про плани, то однозначно виступив би проти.

Коли я повернувся, то побачив величезну, потворну будівлю. Вона повністю затуляє сонце. Я одразу звернувся до ради, але мені відповіли, що не зобов'язані повідомляти сусідів. Через пандемію вони змінили політику – тепер інформування мешканців не є обов'язковим,

– обурюється чоловік.



Чоловік розлючений через появу нового будинку біля його дому / Фото Shropshire Star, SWNS

Що каже місцева влада

Заступниця директора з економіки та добробуту громади Трейсі Дарк у своєму звіті зазначила, що нова споруда не має суттєвого негативного впливу на оточення.

Проте пан Вітакер із цим категорично не згоден. Він вважає, що споруда псує вигляд його будинку, погіршує природне освітлення та може знизити вартість житла. Ба більше, подружжя навіть почало серйозно розглядати можливість переїзду.