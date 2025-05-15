О строительстве 75-летний пенсионер не знал. Как так случилось, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.

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Неприятный сюрприз возле дома после отпуска

После месячного отпуска в Индии Лес Уитакер был шокирован, увидев возле своего дома в Шрусбери новое большое сооружение. Здание, расположено возле задней двери его дома.

Мужчина утверждает, что не имел никакой информации о строительстве, в пределах которого возвели двухэтажную хозяйственную пристройку.

Детали ситуации

Выяснилось, что строительные работы власти согласовали еще в сентябре 2024 года. Проект предусматривает расширение жилой площади, создание гаража, складских помещений, а также изменение фасада и крыши дома соседей.

Однако Лес Витакер убежден, что местные власти должны были уведомить его о запланированных изменениях. По его словам, если бы он знал о планах, то однозначно выступил бы против.

Когда я вернулся, то увидел огромное, уродливое здание. Оно полностью закрывает солнце. Я сразу обратился в совет, но мне ответили, что не обязаны сообщать соседям. Из-за пандемии они изменили политику – теперь информирование жителей не является обязательным,

– возмущается мужчина.



Мужчина разъярен из-за появления нового дома возле его дома / Фото Shropshire Star, SWNS

Что говорит местная власть

Заместитель директора по экономике и благосостоянию общины Трейси Дарк в своем отчете отметила, что новое сооружение не имеет существенного негативного влияния на окружающую среду.

Однако господин Витакер с этим категорически не согласен. Он считает, что сооружение портит вид его дома, ухудшает естественное освещение и может снизить стоимость жилья. Более того, супруги даже начали серьезно рассматривать возможность переезда.