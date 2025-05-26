Фото стали вирусными на онлайн-платформе Reddit, рассказывает 24 Канал. Сообщение владельца дома вызвало настоящую дискуссию о качестве строительства и росте стоимости ремонтных работ.

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Дом просто разваливается

На фото видно, как несколько кусков черепицы "отошли" от поверхности. Погодные условия благоприятные, поэтому на фасад ничего не влияет.

С моего совершенно нового дома падает черепица после всего двух недель проживания – даже не было ветрено,

– написал мужчина.

Специалисты комментируют, что черепица на фотографиях имеет стекловолокнистую основу и керамические гранулы. Это материалы, которые обычно служат от 20 до 30 лет.

Если они отшелушиваются через несколько месяцев – это ненормально. Черепицу или прибили не в той зоне, или она не получила достаточно тепла для активации полосок для герметизации,

– прокомментировал специалист.



Крыша шелушится / Фото Reddit

Халатное строительство

Карр Ленфир, генеральный директор компании, специализирующейся на покрасочных работах, заметил, что такую черепицу часто используют в новом строительстве. Это стандартный материал, который является доступным по цене и долговечным одновременно.

Если черепица отваливается, то это, на его взгляд, свидетельствует о халатном строительстве.

Я видел подобные повреждения из-за плохого ухода за крышей или экстремальные погодные условия, но это, вероятно, из-за плохого строительства. Кто-то экономил, спешил или работал с неправильно обученной командой,

– подытожил Ленфир.

Сообщение стало очень популярным, набрав к моменту публикации 47 тысяч лайков.