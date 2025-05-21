Прежде всего следует определить, какой тип ремонта нужен в квартире. Для этого следует оценить состояние помещения, собственные возможности и подумать, какой результат хотелось бы увидеть, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Keramis.

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Шаг 1. Тип ремонта

Косметический ремонт

Он предусматривает обновление только внешнего вида помещения. Чаще всего к косметическому ремонту относят замену плитки, перекрашивание стен, обновление выключателей, элементов освещения и сантехники. Иногда это также реставрация напольного покрытия или полная замена, а еще работа с межкомнатными дверями и дверной фурнитурой. То есть цель косметического ремонта – освежить дизайн и исправить определенные дефекты.

Капитальный ремонт

Означает полную замену всех конструкций в помещении: от коммуникаций и отделки потолка, пола и стен и до мебели и технического оборудования. К капитальным работам еще причисляют перепланировку помещений и изменение их назначения.

Специалисты считают, что капитальный ремонт следует организовать в любой квартире старого жилого фонда, если ей 30 и более лет. Начинать сам процесс ремонта советуют с утилизации старой мебели и демонтажа отделки, электропроводки, труб и сантехнического оборудования.

Шаг 2. Стиль дизайна

Ремонт любого жилья начинается с выбора стиля дизайна интерьера. Это не только об эстетике, но и о комфорте жильцов. Среди самых популярных стилей дизайна называют минимализм, лофт и скандинавский.

На этом этапе также создают проект квартиры и ее визуализацию. Небольшие квартиры проекта, как такового, не требуют. А вот визуализация, где будет размещение мебели, сантехники, подбор отделки и цветов в комнатах действительно нужна. Ее, кстати, можно попробовать создать самостоятельно, – для этого есть много бесплатных приложений.

Шаг 3. Подрядчики

Если хозяин планирует бюджетный ремонт, то его в целом можно сделать самостоятельно. Однако, если в квартире надо выровнять стены, проложить коммуникации, установить двери и окна, то лучше обратиться к специалистам. Попытка сделать все самостоятельно без должного опыта может привести к нежелательному результату и незапланированным расходам. Собственно, и поэтому наем подрядчиков может наоборот сэкономить средства.



Лучше по возможности обратиться к подрядчикам / Фото Pexels

Шаг 4. Материалы и инструменты

Следующий этап – расчет количества и типа необходимых строительных материалов, расходников и оборудования. У хозяина должно быть список всего, что нужно для ремонта. Так он сориентируется, что нужно купить, что имеют подрядчики, а что можно одолжить или взять в аренду.

Все отделочные материалы лучше покупать с небольшим запасом, ведь можно попасть на брак.

Шаг 5. Бюджет

Составление подробной сметы – важный шаг. Это не только вопрос денег, а финансовых возможностей, а затем и приоритетности задач. Чтобы расчеты были правильными, следует сделать детальные замеры помещений, посчитать площадь стен, пола и потолка, определить размеры и количество окон, дверей, деталей сантехники и тому подобное.

Подбить конечную сумму можно как самостоятельно, так и с подрядчиком. В любом случае стоит рассчитывать на +10 – 20% к общей сумме на неожиданные расходы.