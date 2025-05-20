Многоквартирные дома относятся к защищенным объектам. А согласно закону "О системе общественного здоровья", шум на защищенных объектах не должен превышать уровень, установленный государственными медико-санитарными нормативами в соответствующее время суток и определенные дни, пишет 24 Канал.
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Можно ли шуметь с ремонтом в субботу
Строительные, ремонтные, восстановительные или декоративные работы, сопровождающиеся значительным шумом, запрещаются:
- в будние дни – с 21 до 8 часов;
- в выходные дни – круглосуточно;
- в праздничные дни – круглосуточно.
То есть делать громкий ремонт в субботу нельзя. Однако есть исключение: запрет не будет действовать, если заранее получить письменное разрешение всех соседей на временные громкие работы.
Громкий ремонт в субботу запрещен / Фото Pexels
Какой уровень шума является допустимым
Киевский юрист Игорь Тетеря рассказал, что шум не должен превышать: днем – до 40 децибел, ночью – 30 децибел.
Исключениями из правил могут быть случаи, когда:
- во время ремонта шум не распространяется за пределы квартиры;
- ремонтные работы осуществляют для ликвидации последствий аварии и других чрезвычайных ситуаций, произошедших в квартире.
Какие штрафы грозят шумным соседям
Штраф для рядовых граждан может составлять от 85 до 255 гривен (или от 255 до 510 гривен с конфискацией "предметов нарушения тишины" – в случае повторных случаев).
Для должностных лиц или граждан, которые являются субъектами хозяйственной деятельности, предусмотрены большие штрафы. Если нарушение обнаружили впервые, то говорится о сумме в пределах 255 – 510 гривен. Если же нарушение зафиксировали не одно и в течение года, то штраф составит от 850 до 2550 гривен с конфискацией "предметов нарушения тишины".