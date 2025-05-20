Многоквартирные дома относятся к защищенным объектам. А согласно закону "О системе общественного здоровья", шум на защищенных объектах не должен превышать уровень, установленный государственными медико-санитарными нормативами в соответствующее время суток и определенные дни, пишет 24 Канал.

Интересно Есть ограничения или нет: сколько недвижимости может иметь один владелец в Украине

Можно ли шуметь с ремонтом в субботу

Строительные, ремонтные, восстановительные или декоративные работы, сопровождающиеся значительным шумом, запрещаются:

в будние дни – с 21 до 8 часов;

в выходные дни – круглосуточно;

в праздничные дни – круглосуточно.

То есть делать громкий ремонт в субботу нельзя. Однако есть исключение: запрет не будет действовать, если заранее получить письменное разрешение всех соседей на временные громкие работы.



Громкий ремонт в субботу запрещен / Фото Pexels

Какой уровень шума является допустимым

Киевский юрист Игорь Тетеря рассказал, что шум не должен превышать: днем – до 40 децибел, ночью – 30 децибел.

Исключениями из правил могут быть случаи, когда:

во время ремонта шум не распространяется за пределы квартиры;

ремонтные работы осуществляют для ликвидации последствий аварии и других чрезвычайных ситуаций, произошедших в квартире.

Какие штрафы грозят шумным соседям

Штраф для рядовых граждан может составлять от 85 до 255 гривен (или от 255 до 510 гривен с конфискацией "предметов нарушения тишины" – в случае повторных случаев).

Для должностных лиц или граждан, которые являются субъектами хозяйственной деятельности, предусмотрены большие штрафы. Если нарушение обнаружили впервые, то говорится о сумме в пределах 255 – 510 гривен. Если же нарушение зафиксировали не одно и в течение года, то штраф составит от 850 до 2550 гривен с конфискацией "предметов нарушения тишины".