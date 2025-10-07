Что именно будет размещено в бункерах и для кого предусмотрен этот проект, рассказывает 24 Канал, со ссылкой на Forbes.

Что предусматривает сеть подземных бункеров?

Проект под названием Aerie – это подземный комплекс бункеров, который будет выполнять функцию укрепленного хранилища. В бункере планируют сделать бассейн, медицинский комплекс и места для питания.

Площадь помещений будет разной: от апартаментов протяженностью 186 квадратных метров до огромных многоуровневых пентхаусов площадью более 1858 квадратных метров.

Количество подземных этажей зависит от географических условий. Каждое хранилище будет иметь минимум два. Зато большинство укрытий предусматривают более 20 подземных этажей, способных разместить около 200 апартаментов.

Такие бункеры предусмотрены для состоятельных людей. В случае чего-то ужасного, они могут воспользоваться одним из хранилищ в городе, где находятся.

Отметим, что компания планирует создать сеть роскошных бункеров в 50 городах США и около 1000 филиалов по всему миру.

Как будут выглядеть подземные бункеры?

Дизайн Aerie включает подземные помещения с интерактивными стенами, потолками и освещением, которые могут имитировать панорамный вид, создавая иллюзию пребывания на вершине скалы.

Владельцы такого объекта будут иметь возможность настроить свои бункеры под собственные нужды.

Хранилища имеют многоуровневую биометрическую систему идентификации и стратегические системы безопасности, обеспечивающие высокий уровень защиты.

Например, различные мировые катастрофы, могут привести к коллапсу энергосистем и гражданских беспорядков за считанные часы. Поэтому мы создаем бункеры на случай конца света. В этих хранилищах будущее может быть неопределенным, но безопасность никогда не будет под угрозой,

– отмечает основатель и президент компании Safe Аль Корби.

Какие преимущества в медицине ожидают владельца бункера?

Оснащенные самой современной технологией искусственного интеллекта медицинские кабинеты под названием MediShield, поддерживают непрерывный мониторинг за здоровьем пациентов. В подземных бункерах есть возможность получить неотложную помощь и лечение.

В подземелье будет размещена гипербарическая камера, которая обеспечивает интенсивное насыщение тканей организма кислородом, что может быть полезным для заживления ран, борьбы с инфекциями или уменьшения стресса.

Также можно посетить комнату для купания во льду. Такая процедура поможет снизить уровень стресса и улучшить работу мозга.

В оздоровительные учреждения будет входить массажный кабинет. С помощью роботов будут проводить различные процедуры для восстановления организма.

Богатые люди заинтересованы в предложениях по оздоровлению и долголетию даже в своих бункерах. Aerie обеспечит круглосуточную связь со специалистами, используя передовую медицину и искусственный интеллект,

– рассказывает директор по медицинской готовности для безопасности Наоми Корби.

Что известно о покупках похожих бункеров?