Виктория Бекхэм имеет неоспоримую любовь к зеленому. Ведь такой цвет знаменитость выбрала как основной в своей лондонской студии, а также использовала его как акцент в своем доме, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

Какие интерьеры у Виктории Бекхэм?

В рабочую студию модельер выбрала максимально темный оттенок, а как акцент к интерьеру в доме – фисташковый. Оба пространства доказывают то, что зеленый является универсальным цветом благодаря множеству оттенков, а также способности создать особую атмосферу.

А еще, по результатам недавнего исследования, зеленый цвет может значительно снижать уровень стресса. Даже просто созерцание имеет силу улучшить самочувствие.

Зеленый цвет успокаивает нас на очень примитивном уровне. Мы знаем, что можем найти пищу и воду, а это значит, что зеленый цвет равен жизни. Использование темно-зеленого цвета в нашем доме приносит эти чувства уверенности и спокойствия,

– отметила известная специалистка по психологии цвета и дизайна Карен Халлер.



Лондонская студия Виктории Бекхэм / Фото Megan Slack

"Я использую много зеленого, потому что он очень успокаивающий. И пусть вас не пугает небольшая площадь", – поделилась дизайнер интерьеров Сара Ванренен.

Зеленый – это не просто популярный цветовой тренд. Это идеальный цвет для стильного интерьера и улучшения настроения.

Виктория Бекхэм в гардеробе с фисташковым диваном: видео

Какие еще знаменитости выбрали зеленый цвет?