Дизайнеры говорят, что мраморная панель добавляет интерьеру роскоши. Это именно тот нужный элемент, чтобы немного разнообразить пространство, где часто преобладает дерево, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Какая кухня у Евы Лонгории?

Недавно знаменитость опубликовала видео, где готовит на кухне. Конечно, дизайнеры не могли упустить шанса разглядеть интерьер. Взгляд экспертов остановился на роскошной мраморной стене темно-зеленого оттенка, которая служит прекрасным фоном для светлой мебели.

Зеленый мрамор – это свежий взгляд. Основное различие между зеленым и более традиционным белым или серым мрамором заключается в том, что зеленый цвет делает акцент, тогда как белый и серый часто выполняют вспомогательную функцию,

– комментирует дизайнер из Нью-Йорка Элизабет Вергара, владелица Vergara Homes.

Также дизайнеры говорят, что эта деталь – отличный пример того, как можно использовать мрамор нетрадиционным способом. Ведь обычно мрамор на кухне ассоциируется с островом или столешницами, а в некоторых случаях еще с кухонным фартуком.

Ева Лонгория готовит: видео

Чтобы зеленый мрамор имел непревзойденный вид, Ева выбрала другие, менее навязчивые материалы. Например, неокрашенные деревянные шкафы "уравновешивают" интерьер и делают его "спокойным".

Какая еще знаменитость выбрала для кухни зеленый цвет?

Кухню Дакоты Джонсон не прекращают обсуждать с 2020 года, когда фото интерьера впервые появилось в соцсетях. Актриса также выбрала трендовый зеленый цвет, правда, немного светлее.

Стены на кухне Дакоты окрашены в белый, а вся основная мебель – в зеленый. Недавно дизайнеры заметили еще одну очень красивую деталь – посуда оттенка фуксии, виднеющаяся из-за стеклянных шкафов. Эксперты расценивают это как элемент декора.