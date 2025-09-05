Дизайнери кажуть, що мармурова панель додає інтер'єру розкоші. Це саме той потрібний елемент, щоб трохи урізноманітнити простір, де часто переважає дерево, розповідає 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Яка кухня в Єви Лонгорії?

Нещодавно знаменитість опублікувала відео, де готує на кухні. Звісно, дизайнери не могли втратити шансу розгледіти інтер'єр. Погляд експертів зупинився на розкішній мармуровій стіні темно-зеленого відтінку, яка слугує чудовим тлом для світлих меблів.

Зелений мармур – це свіжий погляд. Основна відмінність між зеленим та більш традиційним білим або сірим мармуром полягає в тому, що зелений колір робить акцент, тоді як білий та сірий часто виконують допоміжну функцію,

– коментує дизайнерка з Нью-Йорка Елізабет Вергара, власниця Vergara Homes.

Також дизайнери кажуть, що ця деталь – чудовий приклад того, як можна використати мармур нетрадиційним способом. Адже зазвичай мармур на кухні асоціюється з островом чи стільницями, а в деяких випадках ще із кухонним фартухом.

Єва Лонгорія готує: відео

Щоб зелений мармур мав неперевершений вигляд, Єва обрала інші, менш нав'язливі матеріали. Наприклад, нефарбовані дерев'яні шафи "врівноважують" інтер'єр і роблять його "спокійним".

Яка ще знаменитість обрала для кухні зелений колір?

Кухню Дакоти Джонсон не припиняють обговорювати з 2020 року, коли фото інтер'єру вперше з'явилося в соцмережах. Акторка також обрала трендовий зелений колір, щоправда, трохи світліший.

Стіни на кухні Дакоти пофарбовані в білий, а всі основні меблі – у зелений. Нещодавно дизайнери помітили ще одну дуже красиву деталь – посуд відтінку фуксії, що видніється з-за скляних шаф. Експерти розцінюють це як елемент декору.