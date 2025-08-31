Для своєї кухні відома акторка обрала вбудовані шафи оригінального деревного відтінку. Секрет краси інтер'єру ховається якраз у відсутності фарби, розповідає 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Яка кухня в Демі Мур?

Кухня акторки не всім буде до вподоби, адже вона не сяє розкішшю, як кухні інших знаменитостей. Там простий інтер'єр, без жодних колірних акцентів чи декору. На фото видно шафи з натурального дерева, що мають мінімалістичні ручки та тягнуться вертикально до стелі, "ховаючи" за собою стіни.

Дизайнери кажуть, що вони і є особливістю дизайну. Так, можливо, інтер'єр кухні Демі Мур здається надто простим, але необов'язково брати його за основу. Експерти кажуть, що ця кімната є просто доказом того, що дерево завжди в моді й непідвладне зміні трендів.

Все частіше я бачу, як знаменитості обирають дерев'яні кухні, але Демі була однією з перших, хто це зробив, ще у 2021 році. Той факт, що її простір виглядає так само гарно у 2025 році, підкреслює позачасовість дерева,

– коментує експертка.

"Причина, чому кухні з натурального дерева залишаються популярним вибором, полягає в тому, що вони сприяють глибшому зв'язку з природою. Дерев'яні шафи – ідеальний вибір, що додає тактильний, землистий елемент", – прокоментував дизайнер з Англії.

Окрім того, дерево у своєму оригінальному кольорі є чудовим тлом для різноманітних акцентів, зокрема для кольорової плитки.