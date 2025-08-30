Пропозицію від Тревіса Келсі Тейлор отримала у його розкішному маєтку в Канзасі. Сама співачка володіє чималою кількістю будинків, які викликають цікавість не менше, ніж вона сама, передає 24 Канал із посиланням на House and Garden.

Дивіться також Тейлор Свіфт виходить заміж: скільки коштує обручка співачки з величезним діамантом

Які будинки є у власності Тейлор Свіфт?

Тейлор почала кар'єру у 14 років. Тому у 20 років вона вже мала величезну популярність та гроші, аби купити першу нерухомість у Нешвіллі. Так, у 2009 році співачка придбала кондомініум у розкішному будинку-лофті The Adelicia. Вона сама розробила "вишукано дівчачий" інтер'єр, який у 2013 році описала в інтерв'ю Vulture як "шеббі-шик у стилі Аліси у Країні чудес".

Де було перше помешкання зірки / Фото Tom Gatlin

Довідка: Кондомініум – це тип житлової нерухомості, де один власник володіє своєю квартирою всередині будинку, а спільно з іншими власниками ділиться коридорами, ліфтами, спортзалом, басейном, двором. За спільне утримання будинку вони платять щомісячні збори

Другу власність у Нешвіллі Тейлор придбала у 2011 році за 2,5 мільйона доларів. Це будинок у стилі грецького відродження у закритому районі Northumberland Estate. Маєток площею 520 квадратних метрів був переоблаштований відповідно до сучасних смаків співачки. Так, гостьовий будинок на 185 квадратних метрів перетворили на студію звукозапису.

Другий дім співачки у Нешвіллі / Фото Compass Real Estate

У 2015 році зірка купила історичний маєток Самуеля Голдвіна у Беверлі-Гіллз. Цей 10-кімнатний маєток оцінюють у понад 30 мільйонів доларів.

Де Тейлор мешкала у Беверлі-Гілз / Фото TheMLS.com / Zillow

Під час роману з Коннором, онуком Роберта Кеннеді, Тейлор придбала маєток Watch Hill House у заможному місті Вестерлі, поруч із знаменитим Ньюпортом. Пляжний будинок площею 1,115 квадратних метра має величезний басейн та панорамний вид на океан.

Вид на Вотч-Гілл, маєток Тейлор Свіфт у Род-Айленді, який колись належав славетній родині Харкнесс / Фото EQRoy / Alamy Stock Photo

Де Свіфт має житло у Нью-Йорку?

У 2014 році Тейлор купила рожевий 5-поверховий таунхаус у Нью-Йорку від режисера "Володаря перснів" Пітера Джексона, а згодом придбала сусідню будівлю та об'єднала їх у рамках реконструкції, яку очолив архітектор Леопольдо Розаті. Сьогодні вартість таунхаусу – 16,6 мільйона доларів.

153 Franklin Street / Фото Zillow

Будинок на вулиці Franklin Street / Фото Street Easy

У 2018 році Тейлор придбала ще один лофт на Franklin Street площею 329 квадратних метрів за 9,75 мільйона доларів, із відкритими просторами, дерев'яними підлогами та камінами.

Розкішний чотирикімнатний будинок із 7 ванними кімнатами у Західному Вілліджі, колишній будинок Тейлор, став натхненням для пісні Cornelia Street з альбому Lover (2019). Тейлор переїхала сюди у 2016 році, а виїхала у 2019 році. Зараз цей будинок можна орендувати за 45,000 доларів на місяць.

Зовнішній вигляд будинку / Фото Ел Сідман/VHT для The Corcoran Group