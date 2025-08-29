Кухня актрисы стала образцом для декорирования зеленым цветом. Однако не только им – недавно дизайнеры заметили еще один красивый оттенок, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Какие два цвета соединила на кухне Дакота Джонсон?

Дизайнеры время от времени возвращались к этому интерьеру в течение 5 лет, но только теперь заметили одну смелую деталь, виднеющуюся из-за верхних шкафов. Это фарфоровая посуда цвета фуксии, что предстает элементом декора.

Эксперты говорят, что сочетание зеленого и яркого розового выводит кухню Дакоты за рамки обычной. Это прекрасное доказательство того, что яркие цвета имеют место в интерьере кухни. И это не трендовое дополнение, которое потом становится устаревшим, а проявление индивидуального вкуса.

К тому же фуксия это более универсальный цвет, чем кажется. Дизайнеры говорят, что на самом деле трудно назвать тон, с которым бы она не сочеталась на кухне. Так, актриса выбрала основным цветом зеленый, но это может быть и просто белый интерьер. Фуксия добавила бы ему определенной визуальной интриги.

Светлые розовые, нежно-голубые и бледно-желтые шкафы также служили бы прекрасным нейтральным фоном.