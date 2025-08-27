Гостиная Тома Круза как раз и уютная из-за того, что там нет холодных цветов, есть большая мягкая мебель и характерный декор. А горные пейзажи за окном только дополняют общую квартиру, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

Какая гостиная в доме Тома Круза?

Это очень уютная комнатная прежде всего благодаря деревянным панелям и акцентному камину. А разнообразные текстуры, например кожаные кресла и плетеный ковер, прекрасно разнообразят интерьер, одновременно не нарушая общей атмосферы.

Из декора Том Круз использовал художественные книги на столе, вазы и скульптуры, что нарушает все правила минимализма. Дизайнеры называют гостиную актера "стилем хижины", ведь дерево в таком дизайне является неотъемлемым атрибутом. По их словам, повторить такой дизайн достаточно легко.

Чтобы создать в гостиной атмосферу хижины, деревянные панели – замечательное начало, что мгновенно придает ощущение тепла и характера. Сбалансируйте насыщенность древесины легкими, текстурированными элементами, такими как мягкие шерстяные пледы, льняные подушки или плюшевый ковер из овчины, что поможет сохранить уют и не слишком темный или тяжелый вид,

– посоветовала дизайнер Клэр Гарнер.

"Натуральные материалы, такие как камень, кожа и плетеные корзины, также могут дополнять дерево и помогать подчеркивать тот шарм, который чувствуется в сельском домике", – говорят эксперты.

Выбор освещение также имеет решающее значение. В таком случае лучше использовать "многоуровневый подход", как у Тома Круза. Актер выбрал несколько настельных ламп и еще одну настольную. Так ему удалось создать "ячейки тепла и привлекательного сияния", комментируют дизайнеры.

Что касается цвета, то стоит выбирать землистые тона, например коричневый, насыщенный зеленый, теплый охристый и мягкие нейтральные, в частности бежевый и естественный древесный.