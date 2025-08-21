На фотографии, которую актриса опубликовала на своей странице в инстаграме, видно четкий яркий акцент среди спокойных нейтральных тонов. По мнению, дизайнеров, он идеально завершил интерьер этой комнаты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Читайте также Коридором Гвинет Пэлтроу восхищаются все дизайнеры, а его секрет лишь в нескольких деталях

Какая гостиная у Шэрон Стоун?

Для акцента актриса выбрала принтованный вишнево-красный диван. Дизайнеры говорят, что он визуально "поднимает" ее гостиную кремового оттенка. По бокам диван удачно обрамлен двумя настольными лампами теплого цвета.

Появление красного дивана в гостиной является, безусловно, смелым заявлением. Однако декорирование этим цветом в "небольших дозах" – всегда хорошее решение.

Эксперименты со смелым цветом могут показаться сложной задачей, особенно если это главная комната вашего дома, и вы раньше этого не делали. Но вы можете начать с малого, с разноцветных подушек или привлекательного ковра,

– объясняет британский эксперт Джейд Крукс.

Если не яркий диван, то можно выбрать акцентное кресло. Главное правило – не преувеличить с цветом, а этого можно достичь смягчая его нейтральными тонами, как это сделала Шэрон Стоун.

На фото видно, что ковер возле ее красного дивана, например, – нейтрально коричневый. А рисунок на картине, хоть и выполнен в ярких тонах, но на белом фоне.