По словам експертів, ключом к успеху стало правильное расположение диванов и кресел. Оно даже имеет название – метод разговорных сидений, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

Какая гостиная у Камерон Диаз?

Интерьер можно охарактеризовать двумя словами – тихая роскошь. Светлые тона, роскошная мягкая мебель роскошная мягкая мебель, умеренный акцентный декор – там нет ничего чрезмерного или помпезного, но гостиная действительно нарядная.

Такого результата, по мнению дизайнеров, частично удалось достичь благодаря планированию. Актриса выбрала для себя концепцию "разговорные сиденья".

Это намеренное размещение мебели для поощрения личного взаимодействия между людьми. Правда, Камерон Диаз выбрала расположение не вокруг одной точки, как обычно, – у телевизора или камина. Диван и кресла размещены просто рядом, частично друг напротив друга. Так гостям комфортно видеть, слышать и взаимодействовать.

Бо Хеллберг, шведский эксперт по мебельной продукции, говорит, что этот метод можно применить в любом доме. Кроме того, она не ограничивается жилым пространством.

"Обычно это круглое или полукруглое планирование сидений, что обращены внутрь, или использование модульной уличной мебели, которые можно адаптировать к группам разного количества людей", – объяснил эксперт.

Между сиденьями хорошо обустроить эстетический уголок, например, поставить журнальный столик с цветами и минимальным декором, как это сделала Камерон Диаз. Так удастся создать ощущение уюта, а главное – единства.