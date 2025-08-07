Чем особенный новый особняк актера и кто продал ему недвижимость, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Wall Street Journal.
У кого Брэд Питт купил новый дом и какие там условия?
Брэд Питт стал владельцем поместья за 12 миллионов долларов. Перед актером в этом доме жил гитарист рок-группы The Killers Дэйв Кюнинг.
Новый дом расположен в районе Голливудских холмов и выполнен в испанском архитектурном стиле. В доме есть шесть спален, во дворе расположен бассейн и небольшой огород. Семья Кюнинга приобрела эту недвижимость в 2021 году за 9,6 миллиона долларов.
Это уже второй дом в Лос-Анджелесе, который Питт приобрел за последние два года. Актер также купил современный дом середины века в соседнем Лос-Фелиге за 5,5 миллиона долларов в 2023 году. Однако его недавно ограбили.
Брэд Питт купил новый особняк в Лос-Анджелесе / Фото Tyler Hogan
Что известно об ограблении другого имения Питта?
Ранее СМИ писали об ограблении другого дома Питта в Лос-Анджелесе. В июне 2025 года трое неизвестных лиц проникли на территорию дома, перелезши через забор. На момент инцидента актера дома не было. Злоумышленники похитили личные вещи, однако точный перечень украденного и сумма ущерба не разглашаются.
Этот старый дом актера, имеющий три спальни, расположен недалеко от парка Гриффит, возле всемирно известной надписи Hollywood на холме.