Чем особенный новый особняк актера и кто продал ему недвижимость, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Wall Street Journal.

У кого Брэд Питт купил новый дом и какие там условия?

Брэд Питт стал владельцем поместья за 12 миллионов долларов. Перед актером в этом доме жил гитарист рок-группы The Killers Дэйв Кюнинг.

Новый дом расположен в районе Голливудских холмов и выполнен в испанском архитектурном стиле. В доме есть шесть спален, во дворе расположен бассейн и небольшой огород. Семья Кюнинга приобрела эту недвижимость в 2021 году за 9,6 миллиона долларов.

Это уже второй дом в Лос-Анджелесе, который Питт приобрел за последние два года. Актер также купил современный дом середины века в соседнем Лос-Фелиге за 5,5 миллиона долларов в 2023 году. Однако его недавно ограбили.



Брэд Питт купил новый особняк в Лос-Анджелесе / Фото Tyler Hogan

Что известно об ограблении другого имения Питта?

Ранее СМИ писали об ограблении другого дома Питта в Лос-Анджелесе. В июне 2025 года трое неизвестных лиц проникли на территорию дома, перелезши через забор. На момент инцидента актера дома не было. Злоумышленники похитили личные вещи, однако точный перечень украденного и сумма ущерба не разглашаются.

Этот старый дом актера, имеющий три спальни, расположен недалеко от парка Гриффит, возле всемирно известной надписи Hollywood на холме.