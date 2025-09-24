Вікторія Бекхем має незаперечну любов до зеленого. Адже такий колір знаменитість обрала як основний у своїй лондонській студії, а також використала його як акцент у своєму будинку, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

Цікаво На кухні Гвінет Пелтроу є деталь, яку дизайнери назвали "найгарячішим трендом сезону": що це

Які інтер'єри у Вікторії Бекхем?

У робочу студію модельєрка обрала максимально темний відтінок, а як акцент до інтер'єру в будинку – фісташковий. Обидва простори доводять те, що зелений є універсальним кольором завдяки безлічі відтінків, а також здатності створити особливу атмосферу.

А ще, за результатами нещодавнього дослідження, зелений колір може значно знижувати рівень стресу. Навіть просто споглядання має силу покращити самопочуття.

Зелений колір заспокоює нас на дуже примітивному рівні. Ми знаємо, що можемо знайти їжу та воду, а це означає, що зелений колір дорівнює життю. Використання темно-зеленого кольору в нашому домі приносить ці почуття впевненості та спокою,

– зазначила відома спеціалістка з психології кольору та дизайну Карен Халлер.



Лондонська студія Вікторії Бекхем / Фото Megan Slack

"Я використовую багато зеленого, бо він дуже заспокійливий. І хай вас не лякає невелика площа", – поділилася дизайнерка інтер'єрів Сара Ванренен.

Зелений – це не просто популярний колірний тренд. Це ідеальний колір для стильного інтер'єру та покращення настрою.

Вікторія Бекхем у гардеробі з фісташковим диваном: відео

Які ще знаменитості обрали зелений колір?