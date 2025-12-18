Де саме планують прокласти тунель?

Попередній маршрут передбачає з'єднання півдня Іспанії та півночі Марокко, пише 24 Канал з посиланням на The Olive Press.

Дивіться також "Ховається" у горах: чим зацікавив туристів новий оглядовий майданчик у Китаї

Тунель планують прокласти між районом Пунта-Палома поблизу Тарифи та мисом Малабата неподалік Танжера. Загальна довжина оцінюється у 42 кілометри, з яких близько 28 кілометрів будуть розташовані на дні Гібралтарської протоки.

Гібралтарська протока / Фото The Olive Press

Проєкт передбачає будівництво двох паралельних залізничних тунелів. Після завершення тунель буде використовуватися як для вантажних, так і для громадських потягів. За попередніми оцінками експертів, час у дорозі між Іспанією та Марокко становитиме близько 30 хвилин.

Важливо! Відновлення роботи над проєктом відбувається в період політичного зближення між Мадридом і Рабатом, яке посилилося після підтримки Іспанією у 2022 році плану автономії Марокко щодо Західної Сахари, а також після ухвалення відповідної резолюції Ради Безпеки ООН.

Які технічні особливості проєкту?

Однією з ключових складностей є глибина прокладання. Хоча бажання побудувати тунель виникло ще у 1990-х та 2000-х роках, проєкт не могли реалізувати з огляду на технічні можливості.

Цікаво! Максимальна глибина нового тунелю може перевищити 470 метрів, що зробить його найглибшою спорудою під водою у світі.

Скільки може коштувати будівництво?

Попередня вартість проєкту оцінюється приблизно у 15 мільярдів євро. Більшу частину витрат планують покрити коштом іспанської сторони, однак фінансова модель ще не затверджена. Остаточна сума залежатиме від результатів геологічних досліджень, вибору технологій та рішень щодо інфраструктури на обох берегах протоки.

Коли можуть розпочати роботи?

Уряд доручив іспанській консалтинговій компанії розробити проєкт до 2026 року, сподіваються, що проєкт буде схвалено вже у 2027 році.

Початок будівництва запланували на 2030 рік, але основні етапи будівництва виконуватимуться у 2035-2040 роках. Терміни залишаються орієнтовними та можуть змінюватися залежно від політичних рішень і технічних висновків.

Що обговорюють у соцмережах?

У тематичних спільнотах і професійних обговореннях звертають увагу на геологічну складність Гібралтарської протоки, зокрема сейсмічну активність і неоднорідність порід.

У Reddit коментатори вважають, що проєкт технічно здійсненний. Вважається, що якщо тунель буде завершено, це стане першим прямим транспортним з'єднанням між Африкою та Європою. Це значно полегшить перевезення пасажирів та вантажів, зменшить залежність від поромів і повітряного сполучення.

Що ще цікавого будують у світі?