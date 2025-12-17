Де розташована незвичайна споруда?

Нова оглядова платформа розташована серед пагорбів неподалік міста Пуцзян, пише 24 Канал з посиланням на Mad White.

Дивіться також 10 найвищих будівель у Львові: яка споруда очолює рейтинг

Архітектори обрали форму аркового павільйону, який частково вбудований у схил і вкритий зеленим насипом. Завдяки цьому споруда не домінує над пейзажем, а продовжує його лінії, повторюючи природні контури рельєфу.

Новий оглядовий майданчик у Китаї / Фото Mad White

Конструкція виконана з дерев'яних елементів, що формують серію арок. Здалеку платформа виглядає як м'який пагорб, і лише при наближенні стає зрозуміло, що це архітектурний об'єкт із чітко продуманою геометрією.

Цікаво! Проєкт став частиною стратегії розвитку міського середовища та туризму. Місцева влада прагнула оновити стару оглядову точку і перетворити її на простір, який стане місцем громадських подій.

Новий об'єкт розрахований на різні сценарії використання. Тут можуть відбуватися офіційні заходи, культурні події або приватні церемонії. Архітектура платформи дозволяє одночасно споглядати пейзаж і перебувати у захищеному, напівзакритому просторі.

Майданчик нагадує ландшафт / Фото Mad White

Як організований простір усередині?

Внутрішній простір платформи має структуру амфітеатру. Підлога поступово опускається, а дах підіймається, створюючи відчуття відкритості та глибини. Центральним елементом є великий скляний фасад, який формує панорамний вид на долину та гірські схили.

Туристи, які відвідали нову споруду / Фото Mad White

Широкі розсувні двері з'єднують інтер'єр з відкритою терасою. Завдяки цьому простір легко трансформується залежно від погоди та формату заходів. Архітектори зробили акцент на природному освітленні, мінімізуючи потребу в штучному світлі вдень.

Цікаво! Земляний насип із рослинністю використали як природну теплоізоляцію, що допомагає підтримувати стабільну температуру всередині. Дощову воду збирають для поливу зелених насаджень, а частину енергії забезпечує геотермальна система.

Розташування скляного фасаду зменшує перегрів у літній період, а дерева навколо платформи створюють природну тінь.

Оглядовий майданчик ввечері / Фото Mad White

Які ще є цікаві архітектурні споруди?