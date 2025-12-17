Где расположено необычное сооружение?

Новая смотровая платформа расположена среди холмов недалеко от города Пуцзян, пишет 24 Канал со ссылкой на Mad White.

Архитекторы выбрали форму арочного павильона, который частично встроен в склон и покрыт зеленой насыпью. Благодаря этому сооружение не доминирует над пейзажем, а продолжает его линии, повторяя естественные контуры рельефа.

Новая смотровая площадка в Китае / Фото Mad White

Конструкция выполнена из деревянных элементов, формирующих серию арок. Издалека платформа выглядит как мягкий холм, и только при приближении становится понятно, что это архитектурный объект с четко продуманной геометрией.

Интересно! Проект стал частью стратегии развития городской среды и туризма. Местные власти стремились обновить старую смотровую точку и превратить ее в пространство, которое станет местом общественных событий.

Новый объект рассчитан на различные сценарии использования. Здесь могут происходить официальные мероприятия, культурные события или частные церемонии. Архитектура платформы позволяет одновременно созерцать пейзаж и находиться в защищенном, полузакрытом пространстве.

Площадка напоминает ландшафт / Фото Mad White

Как организовано пространство внутри?

Внутреннее пространство платформы имеет структуру амфитеатра. Пол постепенно опускается, а крыша поднимается, создавая ощущение открытости и глубины. Центральным элементом является большой стеклянный фасад, который формирует панорамный вид на долину и горные склоны.

Туристы, посетившие новое сооружение / Фото Mad White

Широкие раздвижные двери соединяют интерьер с открытой террасой. Благодаря этому пространство легко трансформируется в зависимости от погоды и формата мероприятий. Архитекторы сделали акцент на естественном освещении, минимизируя потребность в искусственном свете днем.

Интересно! Земляную насыпь с растительностью использовали как естественную теплоизоляцию, что помогает поддерживать стабильную температуру внутри. Дождевую воду собирают для полива зеленых насаждений, а часть энергии обеспечивает геотермальная система.

Расположение стеклянного фасада уменьшает перегрев в летний период, а деревья вокруг платформы создают естественную тень.

Смотровая площадка вечером / Фото Mad White

