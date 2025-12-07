Об истории здания, а также о том, является ли этот дом самым длинным в городе, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Telegraf.

Почему дом во Львове называют "Китайской стеной"?

"Китайской стеной" во Львове называют жилой комплекс на улице Богдана Хмельницкого, 267 – 269, возведенный в стиле модерн. На момент сооружения в 1975 году микрорайон Збоища только формировался, поэтому здание длиной около 270 метров производило большое впечатление. Из-за своего масштаба оно и получило название.

Общая длина сооружения составляет более 20 тысяч километров.



Дом во Львове, который называют "Китайской стеной" / Фото wikimapia.org

Какие дома во Львове на самом деле самые длинные?

Несмотря на распространенное название, "Китайская стена" вовсе не является рекордсменом во Львове. На карте города можно найти значительно длиннее сооружения советского периода.

Например, дом на улице Стрыйской, 103 достигает около 350 метров. В Сиховском районе самым длинным считают дом на Кос-Анатольского, 4, известный как Берлинская стена. Его длина составляет примерно 190 метров, но особенность заключается в контрасте жителей: одну часть заселили переселенцы из Припяти, другую – выходцы из галицких сел. Это обусловило разный подход к обустройству придомовой территории – от клумб до небольших огородов.

Что известно о самом длинном доме в мире?

Самый длинный жилой дом в мире расположен в Луцке. Его общая длина составляет примерно 1,75 километра, а вместе с ответвлениями – более 3,2 километра. Комплекс объединяет 38 домов высотой от 5 до 9 этажей и насчитывает около 3 000 квартир, в которых проживает примерно 10 тысяч жителей.

С высоты дом напоминает пчелиные соты, поэтому местные называют его “многоквартирным ульем”. Комплекс строили поэтапно с 1969 до 1980 года, заселяя жильцов по мере завершения очередных секций.