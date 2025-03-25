Дом расположен сразу на двух проспектах – Соборности и Молодежи. Историю здания рассказывает 24 Канал.

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Самый длинный дом в мире – в Луцке

Общая длина дома составляет 1,75 километра, а если учесть все ответвления, то 3 265 метров. Он объединяет 38 многоэтажек, высота которых варьируется от 5 до 9 этажей. В нем есть 120 подъездов и 3 000 квартир, в которых живут примерно 10 000 человек.

Из-за огромного размера дома и запутанного строения неместным легко заблудиться там. Чтобы преодолеть путь от начала здания до конца пешком, следует потратить примерно час, общественным транспортом это несколько остановок.

Строительство первых подъездов дома
Строительство первых подъездов дома / Фото modernism.in.ua

Гуляя вдоль фасадов здания, трудно сразу осознать его масштабы. О том, что это самый длинный дом в Украине, напоминают соединительные арки и фасады отдельных блоков, возведенные в разное время.

Из-за своих размеров дом имеет несколько юридических адресов.

Если посмотреть на съемку дома с высоты птичьего полета, то этот жилой комплекс напоминает пчелиные соты. Поэтому местные и начали называть его "дом-улей".

Самый длинный дом в мире с высоты с высоты
Самый длинный дом в мире с высоты / Фото volynpost.com

Кто и когда возвел этот дом

Строительство этого масштабного жилого комплекса начали в 1969 году, а завершили у 1980. Строили дом в несколько этапов. Каждый новый блок сдавали в эксплуатацию и заселяли по мере готовности. Проект здания разработали архитекторы Ростислав Метельницкий и Василий Маловица.

Стоит отметить, что в то время такой дом в СССР был чем-то действительно невероятным. Он очень отличался от типовых зданий вроде хрущевок. Более того, даже архитекторы за рубежом не возводили такие здания.