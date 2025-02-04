На оптимальную высоту жилых сооружений в СССР влияли экономические, технические и безопасные факторы. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на ютуб-канал Макса Романчука.

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Требования к лифтам и пожарным лестницам

В 1950-х годах в Советском Союзе активно возводили хрущевки, чтобы "обеспечить каждую семью отдельным жильем". Однако уже в 1970-х годах возникла потребность в высоких зданиях, которые давали бы возможность увеличить плотность застройки.

По словам Макса Романчука, 9-этажки стали компромиссом между экономичностью и техническими требованиями.

По ГОСТу, в домах, которые имели более 5 этажей обязательным было установка лифта, а в 10-этажных – двух лифтов – грузового и пассажирского.

Кроме этого, для зданий выше 28 метров требовали незадымляемые пожарные лестницы.

Высота 9-этажки составляла чуть больше, чем 27 метров. А это позволяло избежать дополнительных затрат на второй лифт и специальные пожарные конструкции. Поэтому себестоимость квадратного метра в 9-этажке была значительно ниже, чем в 10- или 12-этажных домах.



Во времена СССР девятиэтажки строили по определенным причинам / Фото Википедии

Необходимость специальных насосных станций и крепкого грунта

Строительство высоких домов требовало дополнительных технических и финансовых ресурсов.

Для зданий, выше 9 этажей, были нужны специальные насосные станции для подачи природного газа. Это было очень дорого, поэтому вместо газовых плит в таких домах устанавливали электрические. А это требовало усиленной электропроводки и дополнительных подстанций,

– рассказал Романчук.

Более того, здания от 9 этажей требовали более прочного грунта. А это соответственно усложняло их сооружение во многих регионах.

Есть мнение, что высота девятиэтажек связана с техническими возможностями пожарных автосходов. Однако Романчук такое предположение опроверг.

В 1966 году появились 30-метровые автолестницы с гидравлическим приводом, а в 1970-х годах пожарные машины уже имели механизированные автолестницы длиной 32 метра.

Девятиэтажки в СССР стали оптимальным компромиссом между экономичностью, техническими стандартами и доступной инфраструктурой. "Это решение позволило обеспечить доступное жилье для миллионов семей, сохраняя минимальные затраты на строительство и эксплуатацию", – подытожил блогер.